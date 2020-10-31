Ege temsilcileri için 3'üncü Lig'de zorlu pazar

Misli.com 3'üncü Lig'de yer alan Ege ekipleri yarın zorlu 90 dakikalara çıkacak. Ligde 6 maçta henüz galibiyetle tanışamayan 1 puan ile son sırada yer alan Manisaspor, saat 13.00'te Artvin Hopaspor'la deplasmanda oynayacak.

Grupta Kızılcabölükspor aynı saatte Semt Sahası'nda Belediye Derincespor'u ağırlayacak. 2'nci Grup'ta 10 puanla zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, yine saat 13.00'te Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda oynayacak. Fethiyespor saat 19.00'da Yomraspor'u evinde konuk edecek. 3'üncü Grup'ta ise 14 puanla zirve yarışındaki Somaspor, Arhavispor'la yine saat 13.00'te deplasmanda oynayacak.