Ege Tıp'da Dünya Kalp Günü etkinliği

Etkinlikte kalp nakli olan veya kalp destek cihazı taşıyan hastalar ile tedavilerini gerçekleştiren doktorlar bir araya geldi.

Tıp Fakültesi EMEDA Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekan ve başhekim yardımcıları, akademisyenler, hastalar ve aileleri katıldı.

Kalp hastalıklarının kanserden sonra en çok ölüme neden olan hastalık olduğunu ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Bugün, yapmış olduğumuz etkinlikle kalp sağlığına dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde özellikle sağlıksız beslenme, tütün kullanımı ve hareketsiz yaşam nedeniyle kalp hastalıklarının görülme oranı her geçen gün artıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üzerine ciddiyetle eğildiğimiz konulardan biri. Sağlık alanında pek çok ilki gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası literatüre kazandıran Tıp Fakültemizde insanlığı tehdit eden kalp hastalıklarına çözümler sunmak için ciddi bilimsel çalışmalar yürütülüyor'' dedi.

Ege Tıp, Avrupa'daki ilk 5 merkez içerisinde

EÜ Tıp Fakültesinde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinde büyük başarılara imza atıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, ''Hastanemizde yılda 1000'den fazla hastaya By-Pass cerrahisi, 300'den fazla hastaya ise kalp kapakçığı ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Fakültemizin Türkiye'ye önderlik ettiği bir diğer konu ise kalp yetmezliği hastalarına uygulanan kalp nakli ve kalp destek cihazlarıdır. Kalp nakline kadar hastaları hayatta tutmak için uygulanan kalp destek cihaz sayısı ise 500'ü geçmiştir.Bu sayı yalnız ülkemizde değil tüm Avrupa'da da takdir görmektedir. Fakültemizdeki merkez, Avrupa'nın ilk 5 merkezi içerisindedir. İnsan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden kalp hastalıklarına dikkat çekmek için düzenlenen bu değerli etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum'' şeklinde konuştu.

'' Kalbinize iyi bakın, içinde sevdikleriniz var''

EÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Gürgün, kalp sağlığının önemine dikkat çekerek ' 'Dünya Kalp Günü'' nde, kalp sağlığı farkındalığını bir kez daha dile getirmek istiyoruz.Bu konuda çok sevdiğim bir slogan var ' Kalbinize iyi bakın. İçinde sevdikleriniz var'. Kalp ve insan, psikolojisi birbirini yakından etkiliyor. Mutluluğunuz ile kalbinizin durumu çok yakından ilişkili. Üniversitemizde de bu hayati organımızla ilgili çalışmalar kuruluş yılından itibaren devam ediyor. Kardiyoloji Anabilim Dalı 1991 yılında kuruldu. Birlikte çalıştığımız Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü de aynı yıllarda çalışmalarına başladı. Biz, hep birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Ege Üniversitesinde ve ülkemizde birçok ilkleri iki anabilim dalının işbirliğinde gerçekleştirdik. Dünya Kalp Gününü kutluyorum. Değerli çalışmaları ve emekleri için akademisyenlerimize ve sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar,sağlıklı ve mutlu günler diliyorum'' şeklinde konuştu.

İkinci yaşam hediyesi

Hastaların da duygularını dile getirdiği etkinlikte söz alan 2018 yılından beri yapay kalp cihazı kullanan Güler Dikmen (54)Ege Üniversitesindeki tedavisi sayesinde yeni bir yaşama adım attığını söyledi. Duygularını dile getiren Dikmen, ''Bugün aynı zamanda benim doğum günüm. Bana ikinci yaşamı hediye eden,tedavimi sağlayan tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım'' şeklinde konuştu.