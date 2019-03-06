Ege Tıp'ta Yangın Tatbikatı

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.



Hastane bahçesinde metal tavalar içerisinde mazot ve benzin karışımı yakılarak oluşturulan ateş ve 2 adet LPG mutfak tüpünün ateşlenmesiyle çıkan yangın tatbikatla söndürüldü. Tatbikata EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekanlık ve hastane üst yöneticileri, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı. Sivil Savunma Günü'nde gerçekleştirilen tatbikatın ilk bölümünde sivil savunma amirleri tarafından bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Öğrencilere yangın sırasında doğru ve zamanında yapılacak uygulamaları hatırlatmak istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Sivil Savunma Günü kapsamında hastanemiz bahçesinde yangın tatbikatı düzenledik. Öğrencilerimizle çalışanlarımıza yerinde ve zamanında uygulanan doğru yöntemlerle bina tahliyesi ve ilkyardım konusunda izlenecek yolları hatırlattık" dedi.



Yangına karşı korunmanın oldukça ucuz bir yöntem olduğunu belirten Sivil Savunma Amiri Osman Vesek de "Yangına karşı önlem almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuz. Yangına karşı önlemler dizisinin mali gideri, yaklaşık olarak yatırım maliyetinin binde biri oranında. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlü ve yıllarca kullanılabilirler" diye konuştu.



Sivil Savunma Amiri Çağlar Uz ise 'Kurtarıcılar İçin Hasta ve Yaralıları Taşıma Teknikleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Her iki sivil savunma uzmanı da araçlarda ve evlerde mutlaka yangın tüpü bulundurmanın gerekliliğine vurgu yaptı. - İzmir

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