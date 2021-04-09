Ege Üniversitesi 19 alanın 6'sında Türkiye'de en iyi 10 arasında yer aldı - Son Dakika

Ege Üniversitesi 19 alanın 6'sında Türkiye'de en iyi 10 arasında yer aldı

09.04.2021 09:46
Ege Üniversitesi 19 alanın 6'sında Türkiye'de en iyi 10 arasında yer aldı, System.String[]

İspanya merkezli SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021 sıralamalarında Ege Üniversitesi, Türkiye'de en iyi 8'inci devlet üniversitesi olarak yer aldı.

İZMİR (Ege Ajans)- Ege Üniversitesi uluslararası üniversite sıralamalarında yeni bir başarıya daha ulaştı. Genel sıralamayla birlikte 19 farklı alan sıralaması da yayınlayan SIR'a göre Ege Üniversitesi; Diş Hekimliği alanında en iyi 3'üncü, Tıp alanında 4'üncü, Ziraat ve biyoloji bilimlerinde 5'inci, Eczacılık alanında 7'nci, Su ürünleri alanında 8'inci ve Fizik (Earth and Planetary Science) alanında 8'inci sırada olmak üzere 19 alanın 6'sında Türkiye'de en iyi 10 arasında yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, dünyada 4 bin 126 üniversitenin değerlendirmeye tabi tutulduğu İspanya merkezli SCImago Institutions Rankings2021 sıralamalarında dünyada697'nci, ülkemiz devlet üniversiteleri arasında ise 8'inci sırada yer aldı. Araştırma performansları ile uluslararası üniversite sıralamalarında bayrağı yukarıya taşıyan mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Diş Hekimliğinde 3, Tıpta 4'üncü sırada

Genel sıralamada Türkiye'de 8'inci, dünyada 4 bin 126 üniversite arasında 697'nci sırada yer alanEge Üniversitesi;Diş Hekimliği alanında ülkemizde3'üncü,dünyada 527 üniversite arasında 216'ncı sırada; Tıp alanında Türkiye'de 4'üncü dünyada 2 bin 302 üniversite arasında 691'inci sırada; Ziraat ve biyoloji bilimlerinde Türkiye'de 5'inci dünyada 2 bin 555 üniversite arasında 643'üncü sırada; Eczacılık (Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics) alanında ülkemizde7'nci dünyada 2 bin 130 üniversite arasında 711'inci sırada;Fizik (Earth and Planetary Science) alanında Türkiye'de8'incidünyada 2 bin 349 üniversite arasında 510'uncu sırada; Su Ürünleri alanında ülkemizde 8'incidünyada 623 üniversite arasında 469'uncu sırada yer aldı.

SIR İspanya Ulusal Araştırma Konseyi; Granada, Madrid, Alcala ve Extremadura üniversitelerinin iş birliği ile hazırlanıyor. SIR, üniversiteleri araştırma performansına, inovasyon çıktılarına ve web görünürlüğü ile ölçülen etkiye dayalı olarak üç farklı ana gösterge ile oluşturulan kompozit bir puana göre sıralıyor. Toplam puanın yüzde 50'sini oluşturan araştırma puanı "Scopus" veri tabanı kullanılarak üniversitelerin 2015-2019 yılları arası verilerinden oluşturuluyor. Toplam puanın yüzde 30'unu oluşturan inovasyon puanı ise kayıtlı patent sayısı ve bu patentlere yapılan atıflarla belirleniyor. Toplam puanın yüzde 20'si ise Mendeley, PlumX ve Ahrefs gibi bilinen veritabanlarında oluşan üniversite adresli trafiklere dayalı olarak hesaplanıyor. Üniversitelerin toplam puanları belirlenirken araştırmacı ve öğrenci sayılarının farklılığının yanında araştırma hacmi ve bilimsel faaliyet alanlarının etkisini kontrol etmek üzere, veriler normalize edilerek puanlama 0-100 aralığında yapılıyor.

Ege Üniversitesi, İspanya, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi 19 alanın 6'sında Türkiye'de en iyi 10 arasında yer aldı - Son Dakika


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