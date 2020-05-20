Ege Üniversitesi 65. yaşını kutluyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Budak, mesajında, EÜ'nün 17 fakülte, 9 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet Türk musikisi konservatuarı, 10 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 6 bölüm ve 41 uygulama ve araştırma merkezi ile dev bir bilim üssü haline geldiğini kaydetti.

Geleceği inşa edecek nesiller yetiştirdiklerini belirten Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi olarak, yalnızca somut başarılarımızla değil; ideallerimiz, ilke ve değerlerimiz ile de örnek teşkil eden bir tablo çizmeye büyük önem veriyoruz. Temel hedefimiz; Ege Üniversitesinin bilime ve insanlığa yüksek fayda sağlayan, nitelikli mezun profiliyle, ülkemizi daima ileri taşıyan bir bilim yuvası olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Araştırma üniversitesi" olmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Budak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından 'A Plus Hastane' ilan edildi. Sağlık altyapımızı kuvvetlendirmeye yönelik yaptığımız her çalışma, bugün tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19'a karşı güçlü bir duruşa sahip olmamızı sağladı. Hastalığın test, tanı ve tedavisinde üstlendiğimiz rolün yanı sıra; başarıyla sürdürülen milli DNA aşısı geliştirme çalışmalarına da öncülük ediyoruz."