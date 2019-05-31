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Ege Üniversitesi ailesi bayramlaştı

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ramazan Bayramı öncesinde EÜ mensuplarıyla bayramlaştı.

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Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ramazan Bayramı öncesinde EÜ mensuplarıyla bayramlaştı. Rektörlüğe bağlı birimler ile akademik ve idari personellerle bir araya gelen Rektör Budak, EÜ ailesinin ramazan bayramını kutladı.

Etkinliğe katılanlarla bayramlaşan Rektör Budak, sevgi ve dostluk kavramlarına vurgu yaptı. EÜ Rektörlüğü Yavuz Özkol Sosyal Tesislerinde EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, rektör yardımcıları, daire başkanları, akademik ve idari personeller katıldı.

Huzur, sosyal yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bereketin sembolü olan Ramazan ayının önemine değinen Rektör Budak, "Biz Ege Üniversitesi ailesi olarak bu mübarek ay da birbirimize ne kadar kenetlendiğimizi gördük. Üniversitemizde huzur ve barış ortamı hakim. 2 yıla yakın rektörlük sürecimde emeklerimizin meyvelerini almaya başladık. Üniversitenin amacı devlete ve millete hizmet etmek, kaliteli öğrenci yetiştirmektir. Bu anlamda birçok başarıya imza atıyoruz. TÜBİTAK'tan aldığımız proje bütçemizi 25 milyon liradan bir yılda 50 milyon liraya çıkardık. Aynı zamanda TÜBİTAK nezdinde Türkiye'de en çok proje yapan üniversiteyiz. Büyümeye devam edecek ve hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğimize olan inancım sizler sayesinde tam. Ege Üniversitesi ailesinin ramazan bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:36 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Necdet Budak, Ege Üniversitesi, Güncel
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