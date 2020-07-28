Ege Üniversitesi "Akademik Kültür ve Destek Sıralamasında" birinci oldu - Son Dakika

Ege Üniversitesinin (EÜ), akademisyenler arasında yapılan araştırma sonucu Üniversitelerin Akademik Kültür ve Destek Sıralaması'nda ilk sıraya yerleştiği bildirildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 126 devlet 68 vakıf olmak üzere 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyenin görüşü alınarak hazırlanan "Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020" araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Toplam 11 alanda sıralamaların yer aldığı araştırmada EÜ, devlet üniversiteleri akademik ekoloji genel sıralamasında 72 puanla 7'nci sırada yer aldı.

EÜ ayrıca, 194 devlet ve vakıf üniversitesinin değerlendirildiği "Üniversitelerin Akademik Kültür ve Destek Sıralaması"nda 93 düzeyinde puan alarak birinci sıraya yerleşti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak: "Önemli bir ivme yakaladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerin bilginin ve bilgi paylaşımının üretildiği yerler olduğunu kaydederek, "Araştırma üniversitesi olma yolunda bütün akademik birimlerimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüterek önemli bir ivme yakaladık. Oluşturduğumuz ideal akademik kültürün sonuçlarını görmek bizleri sevindiriyor. ÜniAr'ın yaptığı değerlendirmede akademisyenlerimizin üniversitemizdeki bilim ortamından ve insan ilişkilerinden memnun olduğunu görüyoruz. Çalışmalarını en verimli şekilde sürdürmeleri amacıyla akademisyenlerimize her türlü desteğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın, 11 alanda yapılan değerlendirmelerle sonuca ulaştığı, üniversitelerin akademik ekoloji, akademik özgürlük, yönetimde memnuniyet, tükenmişlik hissi ve mutsuzluk, kurum içi iş birliği, kurum dışı iş birliği, akademik kültür ve destek, yönetimdeki siyasi angajmandan rahatsızlık, öğretim kalitesi, üniversiteye aitlik ve bağlılık hissi, ilişkisel toksidite ve ticarileşme alanlarında değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi.