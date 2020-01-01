Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olmak amacıyla hazırladıkları çalışmaları önümüzdeki günlerde YÖK'e sunacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının üniversiteleri açısından başarılı geçtiğini belirtti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2019 yılında en çok proje hazırlayan üniversite olarak seçildiklerini hatırlatan Budak, "Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında 207 üniversite arasında 6. sırada yer aldık." dedi.

Türkiye'nin ekonomik rekabet anlamında çıkış yolunun araştırma, geliştirme ve inovasyondan geçtiğine işaret eden Budak, bilimsel açıdan daha iyi noktaya gelebilmek için eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Araştırma üniversitesi olma adına 2 yıldır yoğun bir çalışma sarf ettiklerini dile getiren Budak, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi olmak amacıyla hazırladığımız çalışmaları önümüzdeki günlerde YÖK'e sunacağız. Değerlendirmelerin ardından eylül ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan araştırma üniversiteleri arasında yer almak istiyoruz. Araştırma üniversitesi olmak üniversitemize ek bütçe ve akademik kadro sağlayacak. Üniversitemiz güçlü olduğu tarım, biyokimya, enerji, mühendislik ve sağlık alanlarında projeler hazırlamak istiyoruz."

Budak, araştırma üniversitesi olmaları durumunda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısının da artacağını sözlerine ekledi.