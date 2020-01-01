Ege Üniversitesi "araştırma üniversitesi" listesine girmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi 'araştırma üniversitesi' listesine girmek istiyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi "araştırma üniversitesi" listesine girmek istiyor

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olmak amacıyla hazırladıkları çalışmaları önümüzdeki günlerde YÖK'e sunacaklarını söyledi.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olmak amacıyla hazırladıkları çalışmaları önümüzdeki günlerde YÖK'e sunacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının üniversiteleri açısından başarılı geçtiğini belirtti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2019 yılında en çok proje hazırlayan üniversite olarak seçildiklerini hatırlatan Budak, "Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında 207 üniversite arasında 6. sırada yer aldık." dedi.

Türkiye'nin ekonomik rekabet anlamında çıkış yolunun araştırma, geliştirme ve inovasyondan geçtiğine işaret eden Budak, bilimsel açıdan daha iyi noktaya gelebilmek için eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Araştırma üniversitesi olma adına 2 yıldır yoğun bir çalışma sarf ettiklerini dile getiren Budak, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi olmak amacıyla hazırladığımız çalışmaları önümüzdeki günlerde YÖK'e sunacağız. Değerlendirmelerin ardından eylül ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan araştırma üniversiteleri arasında yer almak istiyoruz. Araştırma üniversitesi olmak üniversitemize ek bütçe ve akademik kadro sağlayacak. Üniversitemiz güçlü olduğu tarım, biyokimya, enerji, mühendislik ve sağlık alanlarında projeler hazırlamak istiyoruz."

Budak, araştırma üniversitesi olmaları durumunda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısının da artacağını sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi
Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Üniversitesi "araştırma üniversitesi" listesine girmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]