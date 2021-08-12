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Ege Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olmaya çok yakın - Son Dakika

Ege Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olmaya çok yakın

12.08.2021 17:13
Ege Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olmaya çok yakın, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı içinde açıklayacağı yeni Araştırma Üniversiteleri listesinde Ege Üniversitesinin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ege Üniversitesi 4 yıl önce koyduğu araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşmak için gün sayıyor.

Ege Üniversitesinin akademik değişim dönüşüm stratejisinin bir sonucu olacak Araştırma Üniversitesi statüsü için üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri ile öğrencileri birlik ve beraberlik içinde çaba gösterdi. Bu amaç doğrultusunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ mensuplarının aidiyet bağını güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Rektörle Akşam Çayı' buluşmaları kapsamında bin 500'e yakın üniversite personeli ile bir araya geldi. Ege Üniversitesinde kurum kültürü çerçevesinde, multidisipliner projelere yönelik hedeflerin oluşturulduğu bu etkinliğin ardından Ege Üniversitesinin geleceğini şekillendirecek stratejik planlara katkı sağlayacak "Ege Üniversitesi Gelecek Şurası" yaklaşık bin öğretim elamanının katılımı ile gerçekleştirildi.

YÖK'ÜN ARAŞTIRMASINDA 9. SIRADA

Bilimsel araştırma ikliminin geliştirildiği ve teşvik edildiği bu süreçte bilimsel projeler desteklenirken Bilimsel Araştırma Projeleri yönergesi revize edildi. EGE-LABSİS, BAPSİS, AVESİS gibi sistemlerle ölçülebilir bir kalite sistemi oturtuldu. Egeli bilim insanlarının artan projeleri kısa sürede sonuçlara yansıdı. YÖK'ün araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansını değerlendirdiği 2019 yılına ilişkin Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları, bu yükselişi gözler önüne serdi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde başlatılan "Araştırma Üniversitesi" olma hedefi doğrultusunda EÜ, son 3 yıldaki çalışmaları ile 11'inci sıradan 9'uncu sıraya yükselerek Araştırma Üniversiteleri liginde yer alma hedefinin ilk ve en önemli basamağını aştı. Ege, 2017'de 24,44 olan puanını 2018'de 25,92'ye, 2019'da ise 33,43'e yükseltme başarısını gösterdi. EÜ, aday üniversiteler arasında en yüksek puan artışı gösteren üniversite oldu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında yeni araştırma üniversitelerini açıklayacak. Ege Üniversitesinin büyük bir ihtimalle bu araştırma üniversiteleri içinde olması bekleniyor.

Araştırma üniversitesi olma noktasına çok yakın olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyada üniversitelerin topluma katkı noktasında görevleri belli. En iyi şekilde eğitim vermek ve bilime katkı sunmak üniversitelerin en önemli görevi. Biz de üniversite olarak buradan hareketle üniversitemizi sürekli iyileştirmek ve ileriye doğru götürmek için çaba sarf ediyoruz. Araştırma üniversitesi hedefi de bu çalışmalarımıza önemli bir kaynak, ışık oldu. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araştırma üniversitesi olma hedefimize çok yakınız. Üniversitemizi uluslararası camiada tanınan önemli eğitim kurumlarından biri haline getirmek için çalışıyoruz.Araştırma üniversitesi olma sürecinde, tam akreditasyonla tescillenmiş eğitim kalitemizle gurur verici sonuçlar almaya devam ediyoruz. Üniversite olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla Ar-Ge iş birlikleri yapıyor, çok sayıda araştırma projesi geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle uluslararası dolaşımı da güçlendirerek araştırmacılarımıza kariyer gelişimlerini kolaylaştırma fırsatı sunuyoruz. EÜ olarak başarılarımızın artarak devam etmesi için aynı çatı altında etkileşim ve işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü vizyon ve misyonumuz doğrultusunda ilerlediğimiz yolculuğumuza bu yıl, araştırma üniversitesi olarak daha da güçlü bir motivasyonla devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olmaya çok yakın - Son Dakika


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