Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı - Son Dakika

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

27.01.2021 11:05

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kuruluşu onaylanan Ege Üniversitesi (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, aşı üzerinde çalışma yapacak özel sektör ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kuruluşu onaylanan Ege Üniversitesi (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, aşı üzerinde çalışma yapacak özel sektör ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Ege Üniversitesindeki aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları, 1993 yılında İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunun faaliyetiyle başladı.

Üniversite bünyesindeki bilim insanları virüs ve parazitlere karşı DNA ile kombinat proteinli aşılar üzerinde çalıştı, bunları da çeşitli hayvanlarda test etti.

ARGEFAR bünyesindeki laboratuvarlarda çalışmalarına devam eden grup üyeleri, geçen yıl martta ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma sağlamak üzere DNA aşısı geliştirmeye başladı.

TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek verdiği bilim insanları, Kovid-19 aşısında şu ana kadar gelinen aşamada hayvan deneylerinde başarılı oldu.

YÖK, iki gün önce de Ege Üniversitesi bünyesinde "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına karar verdi.

"Ege Üniversitesinin 66 yıllık hayali gerçek oldu"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, 65 bin öğrenci ve 10 bine yakın akademik ve idari personelle büyük bir aile olduklarını belirtti.

Merkezin, üniversiteleri için çok önemli olduğunu anlatan Budak, "Ege Üniversitesinin 66 yıllık hayali gerçek oldu. İzmir ve Türkiye için büyük bir kazanım olacak. Kovid-19 süreci bize aşının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kamu ve özel sektör Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Üniversitemiz bünyesinde kurulan merkez, diğer üniversiteler bünyesinde kurulan aşı geliştirme merkezleriyle koordinasyon içinde çalışacak. Bölgemizde ve Türkiye genelinde özel sektör ve bilim insanları aşı geliştirmek için beraber çalışacak." diye konuştu.

Aşı geliştirme çalışmalarının kurumsal çatı altında bilimsel projelerle yürütülmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Budak, merkezde öncelikle Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarını tamamlamak istediklerine işaret etti.

Bunun yanı sıra geleceğe dönük influenza ve grip başta olmak üzere farklı virüslere karşı aşı geliştirme çalışmaları yapacaklarını dile getiren Budak, "Aşı geliştirme çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de çok ciddi bir ekonomik potansiyel. Türk bilim insanlarıyla geleceğe dönük aşıları kendimiz yapmak durumundayız. Bunu yapabilecek altyapımız ve akademik gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Budak, yürüttükleri aşı çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin tüm kurumlarının büyük destek verdiğini belirtti.

"Böyle önemli bir merkezin kurulması, bilim insanlarını çok mutlu etti"

EÜ Tıp Fakültesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi Doç. Dr. Mert Döşkaya ise üniversiteleri bünyesinde böyle önemli bir merkezin kurulmasının bilim insanlarını çok mutlu ettiğini söyledi.

Üniversite olarak ileri biyoteknolojik aşılar geliştirme konusunda uzmanlıklarının bulunduğunu belirten Döşkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 süreciyle birlikte DNA aşısı geliştirmek için bir platform oluşturduk. Bu platform içinde şu anda kendi aşımızı yapabilir duruma geldik. Prototip olarak gerçekleştirdik. Şimdi bu prototiplerin, insana verilebilecek şekilde kaliteli olarak üretilme sürecini gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz gelecekte olası salgın durumlarında aksiyon alabilecek, insanlık için tehlike arz eden virüslere karşı hızlı araştırma yapabilecek."

Ege Üniversitesi aşının merkezi olmak için yola çıktı
Ege Üniversitesi aşının merkezi olmak için yola çıktı
Ege Üniversitesi aşının merkezi olmak için yola çıktı
Ege Üniversitesi aşının merkezi olmak için yola çıktı

Ege Üniversitesi, Türkiye, yök, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi 'aşının merkezi' olmak için yola çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Prof. Dr. Kadir Güzin'e toplu taşımada büyük ayıp! İzin belgesi olmasına rağmen üzerine yürüyüp zorla indirdiler Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek Zorla dilendirilen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı, ifadeleri kan dondurdu: Para götürmeyince dövüyorlardı
Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakaladı Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakaladı         
11:36
Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı         
11:16
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
11:11
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu         
10:05
Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı         
09:57
Biden'dan Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti         
09:53
Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor         
09:09
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 11:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei