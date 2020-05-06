Ege Üniversitesi, Covid-19 çalışmalarını internet üzerinden paylaşıma sundu - Son Dakika
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Ege Üniversitesi, Covid-19 çalışmalarını internet üzerinden paylaşıma sundu

6 saat önce

Korona virüs salgını ile mücadelede İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesi, yapılan çalışmalar ve güncel verilerin yer aldığı internet sitesini yayına soktu.

Ege Üniversitesi, Covid-19 çalışmalarını internet üzerinden paylaşıma sundu, System.String[]

Korona virüs salgını ile mücadelede İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesi, yapılan çalışmalar ve güncel verilerin yer aldığı internet sitesini yayına soktu. Pandemi döneminde halkın doğru ve yararlı bilgiye ulaşımının çok önemli olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Çok amaçlı olarak tasarlanan internet sitemizde salgın döneminde hastanemizin verilerinden aşı çalışmalarımıza, koruyucu malzeme üretiminden öğrencilerimizin uzaktan eğitimine kadar pek çok bilgi mevcut" diye konuştu.

Oluşturulan platformda yer alan bilgilerin salgın sonrası çalışmalara da ışık tutacağını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Covid-19 ile mücadelede her ne kadar Tıp Fakültesi Hastanemiz ön planda yer alsa da tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi, çalışmalar devam ettikçe yeni veriler ortaya çıkıyor. Biz de üniversite olarak 'covid19.ege.edu.tr' internet adresinden tüm verilerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. Buradaki amacımız hem halkımızı bilinçlendirmek hem de internet çağının getirdiği en büyük sorunlardan biri olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek. Üniversite olarak bu salgında sorumluluğumuz büyük ve bizler de bunun farkındayız. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye akademik kaynaklardan ulaşması, özellikle sosyal medyada yer alan asılsız bilgilere ve hastalıkla ilgili hurafelere inanmalarını önleyecektir" dedi.

"Çok amaçlı zengin içerik"

Yayına sunulan sitede değişik alanlarda bilgi ve verilerin yer aldığını belirten Prof. Dr. Budak, "Sağlık hizmetleri bölümümüzde salgının başından bu zamana kadar alınan tedbirler, vaka sayıları ve durumları, tedavi yöntemleri ve sağlık çalışanlarına yönelik destek çalışmaları yer alıyor. Yine klinik araştırmalarımızın, Ar-Ge faaliyetlerimizin ve salgınla ilgili akademisyenlerimizin yayınlarının yer aldığı bölümlerimiz mevcut. Çeşitli fakültelerimiz tarafından düzenlenen topluma hizmet uygulamalarını ve bilgilendirme toplantılarını da halkımızla paylaşıyoruz. Maske, tulum gibi koruyucu malzemelerin üretimine yönelik çalışmalar ve atık yönetimimizle ilgili bilgiler sitemizde yer alıyor. Sitemiz, öğrencilerimiz için de önemli bir bilgi kaynağı. Uzaktan öğretim ve sınav uygulamalarımız ile online eğitimlerimizin yer aldığı bölümlerimizde tüm bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kızılay'ın da bilgilendirme amaçlı materyal ve uygulamalarına sitemizde yer verdik. Yine pek çok bilgilendirici video ve salgın süresinde basınla paylaştığımız haberler, sitede ulaşılabilir durumda. Hala aktif bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla sitemizdeki veriler sürekli güncellenerek ve yeni veriler eklenerek daha zengin hale getirilecek. Burada oluşturacağımız veritabanı, gelecek çalışmalara da önemli ölçüde yol gösterecek. Ege Üniversitesi olarak üzerimize düşen görev doğrultusunda öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı doğru ve güvenilir bilgiye ulaştırmaya devam edeceğiz. Yayınladığımız sitemizin de buna çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi'nin Covid-19 salgını kapsamında çalışmalarının yer aldığı bilgi ve verilere "covid19.ege.edu.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Koronavirüs, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:04 Kaynak: İHA


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