Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın

32 dakika önce

İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu.

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın, System.String[]
İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşayan çocuk hastalardan bazıları dışarıya çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 23.00 sıralarında Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı.  Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesindeki yangının fark edilmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye gelerek yangın müdahale ederken, aynı binada bulunan Çocuk Hastanesi ve Acil servisinden bulunan hastalar ile aileleri endişe yaşadı. Tedavi gören bazı çocuklar aileleri tarafından dışarıya çıkartılırken, acile çocuklarını getiren birçok aile de yangın nedeniyle hastaneden ayrıldı.

Diyaliz Merkezi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 50 dakika süren müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Tedavi gören hastanın bulunmadığı merkezdeki yangında maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken içerde biriken dumanın dağılması için çalışmalara devam edililiyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:07 Kaynak: DHA

İzmir, Ege Üniversitesi, Güncel
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