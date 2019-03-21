Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın (2)

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın (2)

9 dakika önce

HASTALAR SERVİSE ALINIYOREge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Çocuk Bölümünün arkasında bulunan Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı bahçeye çıkartılan çocuk bölümündeki hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde içeri alındı.

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın (2), System.String[]
HASTALAR SERVİSE ALINIYOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Çocuk Bölümünün arkasında bulunan Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı bahçeye çıkartılan çocuk bölümündeki hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde içeri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:58 Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu NBA Yıldızı, "Yumurta Çocuk" Yazılı Ayakkabıyla Maça Çıktı! Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 02:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]