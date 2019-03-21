Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezin'de Korkutan Yangın (2)
9 dakika önce
HASTALAR SERVİSE ALINIYOREge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Çocuk Bölümünün arkasında bulunan Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı bahçeye çıkartılan çocuk bölümündeki hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde içeri alındı.
HASTALAR SERVİSE ALINIYOR Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Çocuk Bölümünün arkasında bulunan Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı bahçeye çıkartılan çocuk bölümündeki hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde içeri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:58 Kaynak: DHA
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