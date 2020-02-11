Ege Üniversitesi DTS ile güçlerini birleştiriyor - Son Dakika
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Ege Üniversitesi DTS ile güçlerini birleştiriyor

6 saat önce

Uşak Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında iş birliği protokolü imzaladı.

Ege Üniversitesi DTS ile güçlerini birleştiriyor, System.String[]

Uşak Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında iş birliği protokolü imzaladı.


Uşak Üniversitesi, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin içerisinde yer alarak DTS alanlarında sanayi kuruluşları ve kurumlarla işbirliği yaparak, bu sektörlerin kalkınmasını amaçlarını bir bir yerine getiriyor. DTS alanlarında da Ege Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile Ege Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen analiz ve tasarım çalışmalarının sayısı artırılarak sanayiye yönelik üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.


İmza törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ege Üniversitesi Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TEKAUM) Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahri Başaran katıldı.


"Güçlerimizi birleştirdik"


İmza töreninde konuşan Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Uşak Üniversitesi ve Ege Üniversitesi güçlerini birleştirdi. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınması adına gerçekleşen bu işbirliğinden mutluluk duyuyoruz. İki üniversite deri, tekstil ve seramik alanlarında, analiz ve tasarım çalışmalarının sayısının arttırılması ile sanayiye yönelik üretime katkı sağlamak için işbirliği protokolü imzaladı. Uşak Üniversitesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek üç alanı (Deri, Tekstil ve Seramik) kapsayan tasarım merkezini açtı. Son iki yıldır gerek ulusal, gerekse uluslararası işbirlikleri ve faaliyetlerle adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. Protokolün Ege Üniversitesine, Uşak Üniversitesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


"Ege Üniversitesi nitelikli insan kaynağını, güçlü alt yapısını ülkemizin gelişimi için hizmete sunuyor"


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise "İşbirliği çerçevesinde; gerekli araştırma, geliştirme faaliyetleri ile gerekli testler her iki üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Ege Üniversitesi nitelikli insan kaynağını, güçlü alt yapısını bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için diğer yükseköğretim kurumları ile iş birliği yaparak hizmete sunuyor. İmzaladığımız protokolün her iki üniversite için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - UŞAK

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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