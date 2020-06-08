Ege Üniversitesi dünya sıralamasında ilk yüzde 4,1'lik dilimde yer aldı - Son Dakika

Ege Üniversitesinin Center for World University Rankings (CWUR) değerlendirmesine göre dünya üniversiteleri sıralamasında 100 puan üzerinden 71,5 puanla en iyi ilk yüzde 4,1'lik dilimde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada CWUR tarafından hazırlanan ve 99 ülkeden 20 bin üniversitenin değerlendirildiği "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında Ege Üniversitesi, genel sıralamada en iyi ilk yüzde 4,1'de, araştırma performansı bakımından ise yüzde 3,8'de yer aldı.

Ulusal ölçekte ise Türkiye'nin en iyi 7'nci üniversitesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademik başarı çıtasını günden güne yükselttiklerini belirterek, "Saygın derecelendirme kuruluşları ve akademik camia tarafından yapılan değerlendirmelerde üniversitemizin son yıllarda önemli başarılar gösterdiğini gururla gözlemliyoruz. Uluslararası tanınır, saygın bir yükseköğretim kurumu olmak ve araştırma üniversiteleri arasında yer almak hedeflerimiz öncelikli olmak üzere her alanda adından söz ettiren bir üniversite olma gayesiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.