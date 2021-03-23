Ege Üniversitesi, "en üretken akademisyen" sıralamasında birinci oldu - Son Dakika

Ege Üniversitesinin, "Türkiye Akademik Performans Analizi-2021" raporuna göre, en üretken on bin akademisyen arasında 344 akademisyenle birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Alper ve Ankara Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Döğer tarafından hazırlanan "Türkiye Akademik Performans Analizi-2021" raporu yayımlandı.

Ege Üniversitesi, bu raporda 344 akademisyenle devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer buldu.

Ege Üniversitesini 320 akademisyenle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve 310 akademisyenle Gazi Üniversitesi takip etti.

Raporu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerin, pek çok kuruluş tarafından çeşitli parametreler dikkate alınarak değerlendirildiğini belirtti.

Söz konusu raporun üniversitedeki akademisyenlerin ne kadar üretken olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz son yıllarda geliştirdiğimiz bilim iklimi sayesinde bu sıralamalarda önemli ölçüde yer buluyor. Çeşitli indeksler dikkate alınarak yapılan en üretken on bin akademisyen arasında 344 akademisyenimiz yer aldı. Bu rakamla ilk on binde en çok akademisyeni bulunan devlet üniversitesi olduk. Ayrıca sağlık, ziraat ve orman, tıp, su ürünleri ve hemşirelik gibi alanlarda ilk üç üniversite arasında yerimizi aldık. Bundan sonrada daha üst sıralarda yer almak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."