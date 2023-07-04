Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den yakalandı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den yakalandı

Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den yakalandı

04.07.2023 00:29

İzmir'de, FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Hoşcoşkun'un rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi olacağı ve bu sürede polislerin refakat edeceği öğrenildi.

İZMİR'de, FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 5 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun'un, rahatsızlığı nedeniyle  bir süre hastanede tedavi olacağı, bu sürede polislerin refakat edeceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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