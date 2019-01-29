Ege Üniversitesi Haber Ajansı "Ege Ajans" 33 Yaşında

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi(EGEMM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Ajans'ın 33'üncü kuruluş yıldönümü ve yenilenen haber ajansının hizmete açılması dolayısı ile açılış töreni gerçekleştirilecek. Tören, Ege Ajans'ta 01 Şubat 2019 Cuma günüsaat 10.30'da yapılacak.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere, bağlı kuruluşları olan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm ve daire başkanlıkları ile medya kuruluşları arasındaki haber akışını 33 yıldır sağlıklı bir iletişim ortamı yaratarak sağlayan Ege Ajans; bilimsel bilginin yayılması, paylaşılması, halka sunulması konusunda ilk günkü heyecanı ile yoluna devam ediyor.

Pek çok üniversitenin haber ajanslarına model oluşturan Ege Ajans, İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulama imkanı vermesi ve üniversitenin haberlerinin medyaya sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın yanı sıra üniversitenin yayın organı Kalem Gazetesinin yayınını sağlıyor. Ajans, iletişim alanında araştırmalar yürütüyor, Ege Üniversitesi Televizyonu veRadyo Ege Kampüs'ün yayınında Haber Merkezi olarak görev yapıyor.

Ege Ajans'tan yetişenler İzmir medyasında hep önemli mevkilerde görevler aldı ve almaya devam ediyor. Bu yönüyle Ege Ajans haber kaynağı olduğu kadar medyanın bilgili ve tecrübeli eleman ihtiyacını da karşılıyor. Başarısını medya camiasınakanıtlayan Ege Ajans, ürettiği haberleri İzmir'e, Ege Bölgesi'ne ve Türkiye geneline servis yapıyor. Güvenilir, tarafsız, etik ve kaliteli haberciliğin temel ilkelerinden ayrılmaksızın çalışmalarına devam eden Ege Ajans; yazılı, fotoğraflıve görüntülühaber servisleri ile zamanla yarışıyor.

Ege Üniversitesi, Türkiye'nin tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında üniversite haberlerinin yayınlandığı gazetelerin erişimi, tirajı ve haber sayılarında 2018 yılında zirvede yer aldı. 2018 yılında EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin haber merkezi olarak görev yapan Ege Ajans tarafından üretilen bin 278 haber medyaya geçildi. Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu. Ege Bölgesi üniversiteleri sıralamasında en çok haberi yapılan birinci üniversite olan Ege Üniversitesi; Türkiye genelinde, internet medyası, gazete, televizyon ve dergilerde en çok haberlerine yer verilen ilk üç üniversite arasında yer aldı.