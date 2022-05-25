EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

25.05.2022 20:43

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikler bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikler bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Kazımdirik Mahallesi'ndeki Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde poliklinikler binasının zemin katında bulunan Mamografi bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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