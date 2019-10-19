Ege Üniversitesi Hastanesi Sağlık Turizmine Hazır

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Hastanesi Bahçesinde düzenlenen törene, İzmir İl Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz,AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, İzmir sağlık sektörünün temsilcileri, EÜ Senato Üyeleri, EÜ Yönetim Kurulu Üyeleri, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetimi, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi birim yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Hastanesinin elde etmiş olduğu bu üstün başarı ile sağlık turizmine hazır olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesinin toplumun ihtiyaçlarına kayıtsız kalmadığını ve bu sorunlara her geçen gün çözümler geliştirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ''En çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında sağlık geliyor. Donanımlı sağlık kadrosu ile nitelikli, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunan Ege Üniversitesi Hastanesi; bölgemizde ve ülkemizde en çok tercih edilen hastaneler arasında yer alıyor. Bizler, bir toplumun refah seviyesinin belirlenmesinde sağlık hizmetlerinin kalite ve ulaşılabilirliğinin, temel ölçütler arasında yer aldığının bilincindeyiz. Bu bilinçten hareketle hem tıp eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde kalite standartlarına ulaşmak için başhekimliğimiz ve dekanlığımızla değişim ve dönüşüm odaklı çok değerli uygulamalar hayata geçirdik. Özellikle günümüzde önemini her geçen gün artıran sağlıkta kalite standartlarına ulaşmak ve Hastanemizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için Hastanemiz bünyesinde yer alan kalite koordinatörlüğümüzü yeniden yapılandırdık'' şeklinde konuştu.

Başarıya giden yolda neler yapıldı?

Son iki yıl içerisinde ortaya koydukları vizyon doğrultusunda sağlıkta yeniden yapılanmaya önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Budak, yeniden yapılanma doğrultusunda atılan adımları ise şöyle özetledi:

''Uluslararası kalite standartlarında dokümantasyon sistemi, raporlama sistemlerini tekrardan ele alarak yaptığımızı yazma yazdığımızı da uygulama yolunda önemli bir aşamaya geçmiş olduk. Bilgiyi günlük rutinde uygulanır, raporlanır ve dokümante edilebilir hale getirme amacıyla, klinik, poliklinik, laboratuvarlar, Medula ve Doktor Bilgi Bankası sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladık. Hasta ve yakınlarımıza daha yaşanabilir bir çevre, daha güvenilir bir hastane ortamı sunmak için Hastanemiz içerisinde ve çevresinde yoğun bir yenileme çalışması başlattık. Tüm bu süreç sonunda ise hasta ve yakınlarımızdan, bölge halkından aldığımız pek çok olumlu geri dönüş, başlattığımız değişim sürecini başarıyla sürdürdüğümüzün en önemli göstergesi oldu. Bugün bizler için oldukça önemli bir gün. Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yakalamak için yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini aldık. Sağlık Bakanlığımızın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından hastanemizde yapılan değerlendirmeler sonucunda Hastanemiz iki yılda 53 puandan 96.28 puana yükselerek A Plus Hastane oldu.''

Yeni Hedef: Sağlık Turizmi ve Merkezi Ameliyathanenin hizmete açılması

A Plus Hastane olan Ege Üniversitesi Hastanesinin, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından yapacağı hamlelere hazır olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, ''Bu başarılar Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bizler bununla gurur duyuyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum ki, elde ettiğimiz bu başarı bizler için yalnızca bir başlangıç. Bundan sonraki süreçte de, kendimize yeni hedefler koymaya, bu hedefleri daha ileri seviyeye taşımaya ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimizi analiz ederek, bunları tamamlama çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şimdi öncelikli hedefimiz, ameliyathane ünitelerimizin eksiklerinin tamamlanarak bir an önce hizmete açılması; fiziki koşulları iyi olmayan hastanemizin yerinde yenilenme çalışmalarına zaman kaybetmeden başlanmasıdır.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Daha sağlıklı bir toplum inşasında üniversite olarak yürüttükleri çalışmalar devam ederken devletin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak şöyle konuştu: '' Hastanemizin yeniden yapılanma ve hizmete kalitesini artırdığımız bu dönemdeCumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hastanemize toplam 80 milyon TL ek ödenek daha tahsis edildi. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a huzurlarınızda Üniversitem ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim. Ülkenin dört bir yanına şifa dağıtan Üniversitemiz hastanesinin eksiklerini tamamlayarak, çağın gereklerine ve toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden inşa edeceğiz. Yeni projelerimiz sayesinde, hastanemizi çok daha modern bir altyapıya kavuşturarak sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve verimliliğini artıracağız. Bu süreçte bize tam destek veren ve motivasyonunu sahaya aktaran Anabilim Dalı Başkanlarına, Hastane Müdürlüğüne, Hemşirelik Müdürlüğü ve başhemşirelere, Acil Tıp, Yenidoğan Yoğun Bakım birimlerine, laboratuvarlarımıza, tüm idari birimlere, teknik hizmetler, eczane ve malzeme planlama birimlerine teşekkür ediyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olarak heyecanımıza ortak olan tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.''

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Aplus Hastane olmasında büyük başarı gösteren klinklere başarı belgeleri; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, AK İzmir İl Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz,AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop tarafından takdim edildi.

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