Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde görevli 54 hemşire için emeklilik töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Tıp Fakültesi Şölen Alanı'nda düzenlenen etkinliğe 2019 ve 2020'de emekli olan hemşireler katıldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hemşireliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Hemşirelere üniversiteye yaptıkları katkılar nedeniyle de teşekkür eden Prof. Dr. Budak, "Emek ve fedakarlıklarınızın hastanemizde örnek teşkil eden değerler olarak korunmaya devam edeceğine ve bu değerlerin sizden sonraki hemşirelere yol göstereceğine yürekten inanıyorum. Üniversitemizin kapıları size her zaman açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Sezgin Ulukaya'nın da aralarında olduğu davetliler katıldı.