Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Hastanesine "A Plus" etiketi
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Ege Üniversitesi Hastanesine "A Plus" etiketi

54 dakika önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığından "A Plus" etiketi aldı.

Ege Üniversitesi Hastanesine
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığından "A Plus" etiketi aldı.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için çalıştıklarını belirtti.
Başhekimlik ve dekanlıkla yürüttükleri çalışmanın meyvelerini aldıklarını vurgulayan Budak, "Sağlık Bakanlığımızın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanemiz 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçildi. Bu başarı Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Hastane bünyesindeki kalite koordinatörlüğünü yeniden yapılandırdıklarını bildiren Budak, dijitalleşme yolunda en önemli adımlardan bilgi işlem sistemini de revize ettiklerini kaydetti.
Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hastanemizde klinik, poliklinik, laboratuvarlar ile Medula ve Doktor Bilgi Bankası sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladık. Bu süreçte bilginin günlük rutinde uygulanır ve raporlanır hale getirilmesini amaçladık. Buradaki en önemli noktalardan biri 85'in üzerinde puan alan hastanelerin sağlık turizmi yetkisini alabilmesi. Üniversite hastanemiz, aldığı puanla sağlık turizminde yetkin ve yeterli olduğunu tescilledi."
Ege Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:43 Kaynak: AA
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