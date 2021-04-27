Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, tüm bölümleri ile akredite oldu - Son Dakika

Bu müjdeyi ziyaretlerinde bizlerle paylaşan Dekanımız Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ve yardımcıları ile emeği geçen akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Akreditasyonun, kalitenin ve gelişmişliğin önemli bir aracı olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizi hak ettiği yere ulaştırmak için tüm çabalarımızla yoğun gayretler içinde çalıştık. Bu süreçte araştırma üniversitesi olma hedefimizde önemli bir basamak olarak gördüğümüz kalite ve akreditasyon hedefimiz ile ilgili çalışmalara imza attık. Bu noktada ulusal ve uluslararası arenada kaliteli bir kurum olarak görünürlüğümüzü artmak amacıyla tüm birimlerimiz akredite olmak için seferber oldu. Hemşirelik Fakültemiz, tüm bölümleri ile akredite olarak ülkemizdeki hemşirelik fakülteleri arasında bir ilki başardı ve lisans programı beş yıllık akredite edilen ilk fakülte oldu. Emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Sağlık ekibinin en kalabalık insan gücü: Hemşireler"

Akredite olmaktan dolayı gurur ve onur duyduklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ise "Fakültemiz,Hemşirelik Lisans Programı 2016 yılından itibaren HEPDAK tarafından akredite edilmişti. Ocak 2020 tarihinde HEPDAK'a yeniden akreditasyon başvurusunda bulunduk. Tüm değerlendirmeler neticesinde 30 Eylül 2026 tarihine kadar beş yıl süreli olarak akredite edildik. Salgın döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen fakültemiz akreditasyon değerlendirme süreci sonunda Türkiye'de ilk defa tüm bölümleriyle beş yıllık akreditasyon alan Hemşirelik Fakültesi olduk. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleri, üniversitemizin hedeflerinden olan araştırma üniversitesi olma, eğitiminde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı çalışma felsefesinin benimsenmesi sonucunda bu başarıyı elde ettik. Şüphesiz, sağlık ekibinin en kalabalık insan gücü olan hemşirelere, her zaman toplumun gereksinimi olacaktır. Bu nedenle Ege Üniversitemize yakışır biçimde mesleğimiz ile ilgili uluslararası yarışta önlerde olmak için iç motivasyonunuzu yüksek tutacağımıza ve inovatif olacağımıza yönelik inancım tamdır" dedi