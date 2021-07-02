Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde 61. Dönem Mezuniyet Coşkusu! - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Kampüs Tören Şölen Alanında gerçekleştirildi. Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, "Sizleri Üniversitem ve Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak adına selamlıyorum. Öncelikle Rektörümüzün tebrik ve meslek yaşamınızda başarı dileklerini iletmek isterim.Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültemiz yolculuğuna Üniversitemiz ile 1955'te başlamıştır. Bu tarih, Avrupa'da ve ülkemizde Hemşireliğin lisans eğitimine başlama tarihidir. Üniversitemiz ve hemşirelik fakültemiz bu bakımdan öncüdür. Hemşirelik fakültemizin yine bir öncülüğü Ülkemizdeki 143 hemşirelik lisans programı arasında ilk kez 5 yıl program akreditasyonu alan fakülte olmasıdır. Ege Üniversitesi misyonunda da belirtildiği gibi Türkiye'de öncü olmaya devam etmektedir. Nitekim üniversitemiz eğitimiyle, akademisyenleriyle, öğrenci ve tüm çalışanlarıyla ülkemizde 209 üniversite arasında 5 yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon alan ilk üniversite olmanın gururu ve onurunu bu yıl sizlerle yaşıyor.Sizler hem program akreditasyonuna hem de kurumsal akreditasyona sahip, kalitesi tescillenmiş bir üniversiteden ve fakülteden mezun oluyorsunuz. Bu nitelikli eğitimi sağladıkları için başta Fakültemiz Yönetimi olmak üzere tüm akademik ve idari personellimize emekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Genç hemşireler kep attı"

Genç hemşirelere seslenen Prof. Dr. Atılgan, "Bugün Covid-19 salgını ile Hemşirelik mesleğinin sağlık sistemi içinde öncü bir meslek olduğu tüm dünyada daha da iyi görüldü. Biz Ege Üniversitesi yönetimi olarak bu değerin bilincinde olup, Hemşirelik Fakültemizde ve Hastanemizde Hemşirelik mesleği için gereken desteği sağlıyoruz. Üniversitemiz Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak'ın üç hedefi olan Öğrenci odaklılık, eğitim-öğretimde kalite ve Araştırma üniversitesi olma hedefleri ile bugüne kadar çalışmış, hedeflerine emin ve sağlam adımlarla yürümektedir.Salgın sürecinde ve öncesinde meslektaşlarınızın sağlık gereksinimi olan bireylere sunduğu bakımdan dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu savaşta kaybettiğimiz Hemşirelerimizi saygı ve minnetle bir kez daha anmak isterim.Bu gün, bu güzel mutlu günde, Fakültemizden 290 pırıl pırıl öğrencimizi mezun ediyoruz. Tüm mezunlarımızı tekrar tebrik eder, mesleklerinde ve hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

"Ege Üniversitesi güçlü bir ailedir"

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, "Öncelikle mezun öğrencilerimizin üniversitemizde bilim eğitimi almaya başladıkları 2017 yılından günümüze kadar, dünya genelinde yaşanan küresel salgın ve ilimizde yaşanan deprem gibi sosyal krizlere rağmen, stratejik kararları ve çevikliği ile Ege Üniversitemizin büyük ivme kazanmasını sağlayan, en huzurlu Üniversite ve 5 yıllık Tam Akreditasyon alan ilk Üniversite olması ile üniversitemizin altın çağı yaşamasına vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve üst yönetimimize fakültem, öğrencilerim ve aileleri adına teşekkür ederim.Bugün mezun olan 290 öğrencimiz ile birlikte 6 bin 500 mezun ailesine sahip olduk.Lisans ve lisansüstü eğitime devam eden 2 bin öğrencimiz var.Her zaman birlikte çalıştığımız Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubemiz ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Mezunları Derneğimiz, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Fakültemde çok fazla emek ile geçmişini elinde tutarak, milli değerlerimizi kılavuz alarak emekli ve çalışan öğretim üyelerimiz, elemanlarımız, idari ve destek personellerimiz ile kocaman bir aileyiz" dedi.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Dönmez, "Meslektaşlarım; bugün sizler ile mezuniyet coşkunuzu paylaşıyoruz. Yabancı dil eğitimiz ile birlikte 5 yıllık eğitimizi tamamladınız. Bizler ile tanıştığınız ilk gün sizlere önce sağlıklı bireyi, sonra hastalıkları ve en son hastalığa bağlı ızdırap çeken bireyin ve yakınlarının bakımını ve rehabilitasyonunu öğretirken, 2020'den bu yana covıd-19 salgını ile beraber sizleri güçlendirmeyi, sağlık gereksinimi olan bireye her şekilde dijital ortamda da ulaşmayı öğrettik. Bu süreçte yaşamını kaybeden meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşam, aslında salgın ile insanlığa 'Az çoktur'u öğretmiştir. Bu öğretiler ile kendimize güvenmeye devam edelim. En büyük sermayemiz, derin bilgi ve donamım ile kendimize güvenmektir. Temeli ailede atılan en bakir duygumuz güven duygusudur. Bugün sizleri yüz yüze mezuniyetinize uğurlamamız, Ege Üniversitesinin güçlü bir aile olduğunu göstergesidir" diye konuştu.

"İyi ki Egeliyiz, iyi ki hemşireyiz"

Dönemi birincilikle bitiren Duygu Tunç ise; "Bizi hemşire olarak geliştiren, yetiştiren, değiştiren, hepsi kendi alanında bizlere bir rol model oluşturan değerli hocalarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bugün hemşire olarak mezun oluyorsak bunun mimarı değerli hocalarımızdır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi üniversite tercihimde ilk tercihimdi. Bugün vermiş olduğum bu kararın bir kez daha ne kadar doğru bir karar olduğunu anlıyorum. Bu 5 yıllık eğitim serüvenimiz zorluydu, yoğundu üstüne üstlük bir de pandemi süreci eğitimimizi etkilemişti. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki; iyi ki Egeliyiz, iyi ki hemşireyiz" dedi.