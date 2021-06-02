Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine yeniden kavuştu - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ege Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kuruldu. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan ve bilgi birikimini çeşitli bilim dallarında nesilden nesile aktaran Ege Üniversitesi bünyesinde hukuk fakültesinin kurulması ile birlikte fakülte sayısı 19'a ulaştı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Ege Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi kurulması da yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Hepimizin bildiği gibi akademik kurumların sağlam temeller üzerinde kurulmaları, gelişmeleri ve yükselmeleri bu kurumların kültürlerine ve geleneklerine göre şekillenir. Küresel dönüşümün yanı sıra 21.yüzyıl dinamikleri doğrultusunda bilimsel altyapısını yeniden gözden geçiren üniversitemiz bünyesinde, köklü akademik geleneğinde var olan hukuk eğimini yeni bir fakülte ile kurumsal hale getiriyor. Kurulduğu 1955 yılından bu yana kendi geleneğini oluşturan Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında Hukuk Fakültesi kuruldu.Üniversiteleri ve bağlı kuruluşlarını yeniden düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1982 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Ege Üniversitesi bünyesinden Dokuz Eylül Üniversitesi doğdu. Uzun çabalar sonucu kurulan Hukuk Fakültesi, mevzuat gereği yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesine bağlandı. Ege Üniversitesi 66 yıllık eğitim ve bilim tecrübesini kullanarak nitelikli ve donanımlı hukukçular yetiştirebilme potansiyeline sahip bir yükseköğretim kurumu. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan ve bilgi birikimini çeşitli bilim dallarında nesilden nesile aktaran üniversitemizin bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulması ile ilgili senato kararını alarak Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruldu. Üniversitemize, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Türkiye'de hukuk sektörünün iş yükü sürekli artıyor"

Türkiye'de hukuk sektörünün iş yükünün sürekli arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Gerek yargı alanında gerek özel sektörün birçok alanında gerekse yönetim alanında hukukçulara ihtiyaç duyuluyor.Ülkemizin geleceği bakımından, Türk hukukçularının hukuk düzeni içinde kalkınmada, kültürel ve sosyal gelişme ile toplumsal barışın sağlanmasında çok önemli rolleri bulunuyor. Üniversitemizde Hukuk Fakültesi açılması, ülkemizin bu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır.Bölgemizde, hukuk eğitimi almak isteyen kişiler için yeni olanaklar yaratmak istiyoruz.Köklü bir geçmişe ve ciddi imkânlara sahip üniversitemizin, diğer alanlarda olduğu gibi, hukukçu yetiştirilmesinde de bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. Altmış yılı aşkın eğitim ve bilim tecrübemizi aktararak nitelikli ve donanımlı hukukçular yetiştirebilme potansiyeline sahibiz. Kurulan Hukuk Fakültesi, üniversitemizin gelişmesine önemli katkıları olacak.Bununla birlikte hukuk alanına özgü uygulama ve araştırma merkezleri kurma olanağına da sahip olacağız. Üniversitemizde disiplinlerarası çalışmalara ve işbirliğine, hukuk bilim alanını eklemeyi amaçlıyoruz. Birçok fakültemizde halihazırda lisans ve lisansüstü düzeyde hukuk dersleri bulunuyor. Hukuk Fakültesinin öğretim elemanları, bu derslere katkı sağlayacaktır" diye konuştu.