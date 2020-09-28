Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında çift diploma protokolü - Son Dakika

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında çift diploma protokolü

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" protokolünün imzalandığı bildirildi.

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında çift diploma protokolü, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" protokolünün imzalandığı bildirildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "iki evlet, tek millet" ülküsüyle her konuda Azerbaycan'ın yanında olduklarını, Azerbaycan'a yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Azerbaycan'la sürekli bilgi paylaşımı ve iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Budak, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi, ziraat mühendisliği eğitimi alanında Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin ikinci kurulan ziraat fakültesi olan EÜ Ziraat Fakültesi ile Azerbaycan'da tek tarım üniversitesi olarak faaliyet gösteren ADAU arasında ziraat mühendisliği alanında 'Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı' hazırlanıp, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanarak hayata geçirildi."

İmzalanan protokolle ilgili bilgi veren Budak, "Bu kapsamda Ege Üniversitesinin eğitim-öğretim modeli, ziraat fakültesinin müfredatı ve eğitim planları, yöntemleri ve ölçme değerlendirme uygulamaları kullanılacak. Fakülte bünyesinde görevlendirilen öğretim üyesi ve elemanları Azerbaycan'da verilecek eğitime katılacaklar. Benzer biçimde 4. yıl eğitimleri için üniversitemize Azerbaycan'dan gelecek öğrenciler de üniversitemiz bünyesindeki tüm imkanlardan yararlanabileceklerdir." ifadesini kullandı.

Ege Üniversitesi, Azerbaycan, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında çift diploma protokolü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak         
22:45
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor         
12:14
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı         
11:20
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 02:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında çift diploma protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei