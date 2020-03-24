Ege Üniversitesi internet üzerinden öğretime başladı - Son Dakika

Ege Üniversitesinin tüm örgün ön lisans ve lisans programlarında internet üzerinden öğretime başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Dijital Ders Materyal Havuzu - EgeDers Sistemi üzerinden gerçekleştirilen uygulama ile öğrencilerin öğretim elemanları tarafından derse eklendikten sonra paylaşılan içeriklere erişebileceği belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EgeDers sistemini 2019-2020 akademik yılı güz döneminde kullanıma açtıkları sistemin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen bütün derslerde kullanılabildiğini bildirdi.

Budak, "Ders veren öğretim elemanlarının talebine istinaden sistem üzerinde ders açılarak dersin bulunduğu programa kayıtlı öğrenciler ekledikten sonra tüm öğrencilerimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar EgeDers sistemine erişebilirler. Öğretim elemanlarımız dersleri için hazırlanmış öğretim materyallerini sistem üzerinden öğrencileriyle paylaşabiliyor. Şimdi de Ege Üniversitesi Dijital Ders Materyal Havuzu bu sıkıntılı süreçte daha yoğun kullanılmaya başladık."