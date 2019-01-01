Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Kampüs Master Planı" Hazırlanıyor

Ege Üniversitesi Kampüs Master Planı" Hazırlanıyor

1 saat önce

Ege Üniversitesinde, "Yerleşke Master Planı" hazırlanmaya başlandı.

Ege Üniversitesi Kampüs Master Planı
Ege Üniversitesinde, "Yerleşke Master Planı" hazırlanmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin gelişim ve dönüşüm hedefleri ile misyon ve vizyonu doğrultusunda, gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla bu planı hazırladıklarını dile getirdi.

Ana kampüs ve hastane kampüsünde sosyal, kültürel ve sportif mekanları ile 22 bin metrekarelik rekreasyon alanını tamamlamak için çalışmaların sürdüğünü belirten Budak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde trafik ve otoparklar ile ilgili de birçok çalışma yürüttük. Yerleşkemiz içerisinde yer alan fakat eski ve kullanılmayan metruk binaları yıkarak hem o kötü görüntüden kurtulduk hem de kampüsümüzü öğrencilerimiz için daha güvenli bir hale getirdik. Merkez yerleşkemizin ana giriş kapısını bağışçı desteği ile yaptık. Kampüsümüzden geçen yüksek gerilim hattını kaldırdık. Yeni yolları kullanıma açarak kampüs trafiğini rahatlattık. Bornova yerleşkemizde rektörlük, hastane, kampüs, lojmanlar dahil 238 adet binanın yapı kullanım belgesi ve ruhsatlarını aldık. Böylece ruhsatsız binalarımızı ruhsatlandırmış ve üniversitemizin önemli sorunlarından birini de çözmüş olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Rektör, Ege, Güncel
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