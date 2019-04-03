Ege Üniversitesi Kampüsü Çim ile Donatılıyor

Ege Üniversitesi'nde yaya öncelikli sürdürülebilir yeşil kampüs çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile birlikte sağlık kampüsünde sürdürülen peyzaj çalışmaları kapsamında çimleri toprakla buluşturdu.

Dünyanın yeşil ve sürdürülebilir üniversiteleri sıralamasında son bir yılda önemli yükseliş gösteren Ege Üniversitesi; yeşil kampüs çalışmaları kapsamında Türkiye'de pek çok yeniliği ve ilki gerçekleştirdiği altyapı, geri dönüşüm, ulaşım, eğitim ve yenilenebilir enerji projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesinde, kampüsü araç yoğunluğundan arındıran, yaya ve bisiklet yolları ile donatan, metruk ve güvensiz yapıları temizleyen, yeşil alanları artıran ve yenilenebilir enerji projelerine önem veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, hayata geçirdiği uygulamalarla Ege Üniversitesini dünyanın önde gelen çevreci ve sürdürülebilir yeşil kampüsleri arasında anılmasını sağladı.

GENÇLERİN DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENİYOR

Rektör Prof. Dr. Budak, "Yeşil sürdürülebilir bir kampüs hedefi ile başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık kampüsümüzün daha yeşil olması için sürdürdüğümüz çalışmalara katkı sağlayan Ziraat Fakültesi ve Bayındır Meslek Yüksekokulu'ndan öğrencilerimizle bir araya geldik. Bu tür aktivitelerle kampüsümüzü güzelleştirmenin yanı sıra gençlerimiz arasında dayanışma ruhunun güçlendiğine inanıyoruz. Kampüsümüzü son bir yıldır yaya öncelikli yeşil kampüs projemiz kapsamında çok farklı bir görünüme kavuşturduk. Spor alanları, bisiklet ve yaya yolları, kampüs içi aydınlatmalar, engelli ve yaya öncelikli kaldırımlar ve 25 bin metrekare alan çimlendirme ile aktif yaşanabilir bir ortama dönüştürdük. Bir yandan eğitim ve öğretimi huzur ve güvenli bir şekilde kesintisiz sürdürürken diğer yandan yeşil kampüs çalışmalarımızla örnek olmaya çalıştık. Artık Ege Üniversitesi kampüsünde öğrencilerimiz, çalışanlarımız, misafirlerimiz ve hasta ve hasta yakınlarımız için keyif alınan, yeşil ve huzur veren bir ortam var. Üniversitemizin adına yakışır çalışmalarımız hız kesemeden devam ediyor ve edecek. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında akıllı kampüs çalışmaları üzerine olacak. Çalışmalarımızda emeği geçen tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.