Ege Üniversitesi küresel ölçekte yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Üniversite Sıralamaları açıklandı. Sıralamada, Ege Üniversitesi bin 662 üniversite arasında ilk yüzde 85'te yer alarak son üç yıldaki başarılı yükselişini sürdürdü. Açıklanan verilerde Ege Üniversitesi, sanayi geliri göstergesinde dünyada 767'nci sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tam kurumsal akreditasyon belgesi almayı hak kazanarak Türkiye'nin yüz akı olan Ege Üniversitesi, küresel ölçekte gösterdiği performansıyla uluslararası sıralama yapan kurum ve kuruluşların indekslerinde yükselişini sürdürüyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, topluma hizmetten uluslararasılaşmaya,dijitalleşmeden uzaktan öğretime pek çok alanda üniversitenin etkinliğini artıran önemli çalışmalara öncülük eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "Üniversitemiz,bilim insanlarımızın üstün gayretleri, nitelikli çalışmaları sonucunda yurt içi ve yurt dışından yapılan değerlendirme indekslerinde başarı ivmesini yükseltmeye devam ediyor. 2020 yılında bin 397 üniversite arasında ilk yüzde 92'de, 2021 yılındabin 527 üniversite arasında ilk yüzde 86'da yer alanÜniversitemiz 2022 yılındabin 662 üniversite arasında ilk yüzde 85'te yer alarak yükselişini sürdürdü" diye konuştu.

THE'nın üniversiteleri eğitim, araştırma, atıf, uluslararasılaşma, sanayi geliri performansları göstergelerini kullanarak puanladığını vurgulayan Rektör Budak, "Türkiye devlet üniversiteleri özelinde 12'nci sırada yer alan Ege Üniversitesi, beş alt puandan biri olan öğretim puanında ilk 10'da yer buldu. Üniversitemiz, sanayi geliri göstergesinde dünyada 767'nci oldu" dedi.

Bu sene açıklanan diğer dünya üniversite sıralamalarıyla ilgili de bilgi veren Rektör Budak, "Ege Üniversitesi; ARWU listesinde Dünyada ilk 1000 Türkiye'de ilk 5, QS listesinde dünyada ilk 1200 ve Türkiye'de ilk 7, RUR listesinde dünyada ilk 700 Türkiye'de ilk 8, CWUR'da dünyada ilk 900 Türkiye'de ilk 7, URAP'ta dünyada ilk 1000 ve Türkiye'de ilk 6 ve son olarak SCIMAGO listesinde ilk 700 ve Türkiye'de ilk 8'de yer almıştı. Üniversitemiz, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda dünya üniversiteler sıralamasında istikrarlı olarak yükselişini sürdürmeye devam edecek. Bu veriler, üniversitemizi araştırma üniversitesi olmaya hazır olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte de hayata geçirdiğimiz uygulamaları sürdürülebilir kılmak için Ege Üniversitesi ailesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üniversitemizin her alanda bir önceki günden dahi iyi olması ve uluslararası arenada tanınırlığın artması için var gücümüzle çalışacağız. Bu başarı Ege Üniversitesi ailesine aittir. Tüm mensuplarımızı kutluyorum" dedi.