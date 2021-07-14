Ege Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin, kendinden sonraki tüm kuşaklara, tek yürek olunduğu takdirde her türlü hain saldırının başarısızlığa uğratılabileceğini kanıtladığını söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında EÜ 15 Temmuz Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan hain saldırı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hareket eden milletimiz tarafından başarısızlığa uğratılmış, adeta milli bir direniş destanı yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un istiklal ve istikbaline sahip çıkan kahraman milletin elde ettiği en büyük zaferlerden birisi olduğuna işaret eden Rektör Budak, şunları kaydetti:

"Türk halkının, demokrasiye, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine bağlılığının simgesi olan o tarihi gecede, 251 vatandaşımızı kaybetmenin ve 2 bin 196 vatandaşımızın ise yaralanmasının acısını yüreklerimizde yaşadık. 15 Temmuz Gecesi'nde asil milletimiz, kendinden sonraki tüm kuşaklara, tek yürek olunduğu takdirde her türlü hain saldırının başarısızlığa uğratılabileceğini kanıtladı."

Gençlerin de milli irade ve bilincin farkında olması, tarihe yön veren zaferlerin ardındaki ruhu yaşatması gerektiğini dile getiren Rektör Budak, üniversite olarak bu konulardaki sorumlulukları ayrıcalıklı bir yerde konumlandırdıklarını, milletin demokrasi uğruna kararlı bir mücadele sergilediği o gecenin anısına kampüste 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ile 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu'nun oluşturulduğunu bildirdi.

Tören, konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu'na karanfil bırakılması ve "15 Temmuz Şehitlerine Minnet ve Saygıyla" sergisinin gezilmesiyle sona erdi.