Ege Üniversitesi'nde 9 Öğrenciye Gözaltı
2 saat önce
İZMİR'de Ege Üniversitesi Kampüsü'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerden 9'u gözaltına alındı.
İZMİR'de Ege Üniversitesi
Kampüsü'nde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerden 9'u gözaltına alındı.
Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki yemekhane önünde öğrenciler 'Öğrenci Kollektifleri' adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için basın açıklaması yapmak istedi. Öğrencilere ilk olarak özel güvenlik görevlileri ardından polis müdahale etti. 7'si kız 2'si erkek toplam 9 öğrenci, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:21 Kaynak: DHA
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