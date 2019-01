Ege Üniversitesi'nde "Dansta Çalışma Alanları Öğrenci Çalıştayı" Başladı

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışına, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdür Vekili Prof. Dr. Hakan Cevher, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenleme kurulunda EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ve Dr. Öğr. Üyesi Füsun Aşkar'ın yer aldığı çalıştayın ilk gününde; "Halk Danslarında Multidisipliner Çalışmalar" oturumu gerçekleştirildi.

Çalıştayla ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Füsun Aşkar, " Üç senedir yaptığımız çalıştay; Türk Halk Oyunları Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin "Dansta Çalışma Alanları" dersinin bir çıktısı. Bu tür etkinliklerle ilk etapta öğrencilerimizin akademik dünyaya bir adım atmalarını sağlıyoruz" dedi.

Çalıştayın ilk oturumunda, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü dördüncü sınıf öğrencileriMehmet Yorulmaz, Burcu Karadeniz, Kibar Çağla Gökçe veBedrihan Beşe,konuşmacı olarak yer aldı.

Mehmet Yorulmaz "Yakın Dönem Devlet Tiyatrolarında Dans Olgusu" konulu sunumu yaptı. Devlet tiyatrolarında dans olgusundan bahseden Yorulmaz, "Klasik bale, disipline edilmiş dans olgusunun ilk örnekleri olarak görülür. Klasik baleden sonra dans tiyatrosu ortaya çıkıyor. Aslında baktığımız zaman, en başından beri tiyatroyla dans sürekli birlikte ilerleyen iki disiplin. Sürekli iç içe olan disiplinler" diye konuştu.

"Sanat Eğitiminde Bezdiri/Mobbing" başlıklı sunumu yapan Burcu Karadeniz, "Sanat en geniş tanımıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Evrensel, özgün, yeni ve estetik kaygısı olan her türlü eylemsel harekettir. İnsanlık tarihinin her döneminde var olan sanat olgusu; insanların yaşama biçimleri, yaşama bakışları, sanat biçimleri ve sanata bakışları değişmiş; her toplumda ve her dönemde farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Uygarlık, düşünsel ve sanatsal gelişmeyle özdeştir. Sanat; barışın, sevginin, hoşgörünün ve insanca yaşamanın temel kaynağıdır. Sanatı belirli noktalar yerine tabana ve topluma yaymak, yaygınlaştırmak esas olmalıdır" diye konuştu.

Kibar Çağla Gökçe, "Dans Tiyatrosu" konulu sunumu yaptı. Kibar Çağla Gökçe " Dans tiyatrosu, dansa ait ve tiyatroya ait ögelerin bir arada kullanıldığı bir sahne sanatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel amaç,anlatılmak istenen bir konunun, temanın varlığı ve işlenişidir" dedi.

Oturumun son konuşmacısı Bedrihan Beşe ise "Geleneksel Dansla Uğraşan Bireylerin Diğer Dans Disiplinlerine Eğilimleri"konulu sunumu yaptı.

Bedrihan Beşe, "Halk oyunları, insanların paylaştığı dansın geleneğe dayalı yönüyle ilgilenen bir türdür. Bir toplumun geleneksel dansları, ait olduğu toplumun kültürünü yansıtan ve yaşatan önemli bir kültürel ögedir" diye konuştu.