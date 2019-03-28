Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi'nde Tiyatro Rüzgârı

Ege Üniversitesi'nde Tiyatro Rüzgârı

1 saat önce

Dünya Tiyatrolar Günü, Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. EÜ Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen etkinliğe birçok öğrenci ve akademisyen katıldı.

Ege Üniversitesi'nde Tiyatro Rüzgârı, System.String[]

Gösteri kapsamından sergilenen Margaret Atwood'un "Penelope'' isimli oyunu katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, 2019 yılındaki ilk üretimlerini Odysseus'un eşi Penelope'nin ve hizmetçilerin kendi hikâyelerini kendileri anlattıkları "Penelope" oyunuyla beğeniye sundu.

Çevirmenliğini Mertcan Bükesoy, Meryem Bülbül ve Pınar Yılmaz'ın yaptığı, ışık uygulamalarını Sercan Bolat'ın hazırladığı EÜTT kadrosunda; Ahsen Balkan, Ayhan Coşkun, Başak Konaklı, Batuhan Gök, Bedia Yöntem, Berkay Özata, Büşra Güzel, Cemile Kaya, Damla Bal, Dilara Tokem, Efekan Kahraman, Elif Nur Köroğlu, Eylül Benzer, Furkan Kayalı, Göktuğ Altuğ, Hakkı İzmirli, Jale Mine Özçelik, Işıl Tarhan, Melike Berşa Yıldız, Meziyet Ceren Üreyli, Orhaneren Tıraş, Simay Dal, Taha Diler, Tuğba Demirtunç, Vesile Yeşil ve Yağız Uruçay yer alıyor.

Oyun bitiminde seyirciler, oyuncuları büyük bir coşkuyla alkışlarken oyuncuların teşekkür etmesi üzerine etkinlik sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:43 Kaynak: Bültenler

Margaret Atwood, Ege Üniversitesi, Güncel
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