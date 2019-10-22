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Ege Üniversitesi'nde yapay zeka hedefi

1 saat önce

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yapay zeka konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Ege Üniversitesi olarak sağlık temalı bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Ege Üniversitesi'nde yapay zeka hedefi, System.String[]

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yapay zeka konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Ege Üniversitesi olarak sağlık temalı bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliği ile Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yapay Zeka Alanında Ulusal Strateji Arayışları konulu konferansa katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak üniversitenin hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka teknolojisinin tüm dünyada hızla ilerlediğini ve bu teknolojinin her alanı etkilediğini kaydeden Budak devletlerin bu konuda ulusal stratejiler belirlediğini söyledi. Tüm bu gelişmeler nedeniyle dünya genelinde büyük rekabetlerin yaşandığını belirten Budak ülke olarak bu rekabet alanında Türkiye'nin de yerini alması adına üniversiteler olarak kendilerine de büyük iş düştüğünü söyledi.

Budak Ege Üniversitesi olarak yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek "Yetkin olduğumuz alanları yapay zeka çerçevesinde odaklandırarak tüm bölümleri sağlıkla ilişkili tematik bir üniversite olma hedefimiz var." dedi.

Budak sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zeka hayatımızın her alanında faaliyet zemini buluyor. Tüm insanlığı derinden etkiliyor artık. Yaşanan gelişmelerin hızına baktığımızda insanoğlunun yaptığı her işin yapay zeka sistemleri tarafından daha hızlı ve daha verimli gerçekleştirildiği bir geleceğin çok yakında olduğunu gözlemliyoruz. Teknolojide yaşanan bu hızlı gelişim sağlık endüstrisi, iletişim, güvenlik ve finans gibi pek çok alanda önemli değişimleri de beraberinde getirmekte. Bu nedenle yapay zeka konusunda dünya genelinde çok ciddi bir küresel rekabet ortamı var. Ülkemizi devam eden küresel rekabette hak ettiği konuma taşıma konusunda bize yani üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bilimin merkezleri olarak yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmalıyız."

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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