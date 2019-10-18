Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi'nden Barışı Pınarı Harekatına "selamlı" destek
Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi'nden Barışı Pınarı Harekatına 'selamlı' destek

Ege Üniversitesi'nden Barışı Pınarı Harekatına "selamlı" destek

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) yönetimi ve öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verip, askerlere selam gönderdi.

Ege Üniversitesi'nden Barışı Pınarı Harekatına

Ege Üniversitesi (EÜ) yönetimi ve öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verip, askerlere selam gönderdi.

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, EÜ Tören Şölen Alanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen yönetim, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler, teröre karşı mazlumların yanında olduklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda bir konuşma yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin ve bölgenin huzur ve refahı için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile hem sahada hem de masada ülke olarak büyük zafer elde edildiğini belirtti.

Tarihi zaferlerle dolu bir milletin evlatları olarak elde edilen bu başarıyla çok büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Budak, şunları kaydetti:

"9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerine karşı başlattığı harekatla, sadece kendi sınırlarını güvence altına almamış, mazlum bölge halkının da savunucusu olmuştur. 'Biz geri adım atmayacağız, atamayız' diyerek dik bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığı ve tarih yazan kahraman ordumuzun başarısıyla bölgede barış ve huzur tahsis edilmiştir. Bilinmesini isterim ki bizler, devletimizin ve milletimizin bekası için milli birlik ve beraberlikten asla taviz vermeden, terör odaklarına karşı her zaman devletimizin ve şanlı ordumuzun yanında yer alacağız."

Tören sonunda Budak ve törende yer alan tüm katılımcılar asker selamı verdi. Programın ardından öğrencilerle Mehmetçik'e mektup yazan Budak, şehitler hayrına dökülen lokma hayrına da katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Ege Üniversitesi, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:33 Kaynak: AA
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