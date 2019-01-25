Ege Üniversitesi'nden Etkili İnsan Kaynakları Planlaması

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Sistemi içerisinde yer alan ve yükseköğretim kurumlarındaki "İnsan Kaynakları Ofisi" yapılanması doğrultusunda oluşturulan "Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü", akademik ve idari çalışanları yetenekleri ve kabiliyetlerine göre değerlendirerek...

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Sistemi içerisinde yer alan ve yükseköğretim kurumlarındaki "İnsan Kaynakları Ofisi" yapılanması doğrultusunda oluşturulan "Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü", akademik ve idari çalışanları yetenekleri ve kabiliyetlerine göre değerlendirerek rehberlik yapıyor.



Ege Üniversitesi (EÜ) bir yandan birimlerini devletin üst yönetimine uyumlu hale getirirken, diğer yandan çalışanlarının gelişimine yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. EÜ'de, personel kaynaklarının liyakat esaslı, etkin ve verimli değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurulan "İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü", çalışanların memnuniyeti, aidiyet ve performans düzeylerini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor. Ege Üniversitesi bünyesindeki birimler ile ortak çalışmalar yürüten koordinatörlük; birlik, süreklilik, esneklik, yararlılık, koordinasyon, gizlilik, gibi ilkeleri etrafında çalışmalarını sürdürüyor.



Devletin hedefleri ve istihdam politikaları doğrultusunda Ege Üniversitesi'ni yeniden şekillendirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde bürokratik işlemlerin azaldığı, hizmetlerin ve çözümlerin hızlandığı, verimin ve tasarrufların arttığı, sonuç odaklı ve insan merkezli bir yönetim sistemini uygulamaya geçirdik. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Birimini oluşturduk. Birim, yeni yönetim anlayışımız çerçevesinde üniversitemizde 'Etkili İnsan Kaynakları Planlaması' için çalışmalar yapıyor. Hedeflerimiz arasında; üniversitemizin hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulması da yer alıyor. Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum sağlayan, verimli, şeffaf ve adil bir personel sisteminin ve insan kaynakları yönetiminin oluşturulmasını amaçlıyoruz. Personelin liyakat sahibi olduğu alanda istihdam edilmesi hem verimlilik hem aidiyet hem de personel memnuniyeti açısından önem arz ediyor. Bunun bilincinde olarak adil bir görev dağılımı için çalışıyoruz. Birimimiz, üniversitemizin gelişimi adına personele yönelik eğitimlerine tüm hızıyla devam edecek" dedi.



Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, çalışanlara yönelik olarak; Akademik Personel Oryantasyon Programı, Kurumsal Farkındalık Eğitim Programı, İdari Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi, Temel Bilgisayar Eğitimi, Mevzuat Eğitimi, Personel CV Uygulaması ve İş Analizi Süreci Çalışmaları, İş Analizi Süreci Çalışmaları, Kurumsal Mentorluk, Kurumsal Farkındalık Eğitim Programı gibi etkinliklerde düzenlediği bildirdi. - İZMİR

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