Ege Üniversitesi'nden Kimya Mühendisliği öğrencilerine simülasyon destekli eğitim - Son Dakika

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız'ın desteği ile satın alınan yazılım, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Ballice,Öğretim Üyesi Doç Dr. Zehra Özçelik ve Öğretim Görevlisi Dr. Miray Gönlügür'ün girişimleri ve Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin bulundukları illerden kullanımına imkan verecek şekilde paylaşıldı.

Öğrencilere kazandırılan yazılımın avantajlarından bahseden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu konudaki ilk başarımız, bu programın kimya mühendisliği öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere alınması. Petkim ve Tüpraş gibi petrokimya tesislerinde, proses tasarımında, enerji ve maliyet azaltmada kullanılan AspenOne programını bilen mezunlar, iş bulmada bir adım öne geçiyor. İkinci başarımız ise Ege Üniversitesi olarak ilk defa kampüs dışından lisanslama yöntemi ile öğrencilerimize bir yazılımı sağlamış olmak. Yüz yüze eğitimde ihtiyaç olmadığından sadece kampüs içi lisanslama yöntemi vardı. Pandeminin yarattığı bu olağanüstü koşula yeni bir çözüm üretmek için birimlerimiz ortak çalışma yürütüp çözüm ürettiler. Şu anda öğrencilerimiz, güvenli bir şekilde programı indirip lisanslama yapabiliyor. Hem lisans hem lisansüstü düzeyinde derslerde kullanılmaya başlandı" dedi.

Kimya Mühendisliği Tasarımı dersi hocalarından Öğretim Üyesi Doç Dr. Zehra Özçelik, "Sanayide hem süreç tasarımı hem de varolan süreçlerin simülasyon ve optimum çalışma koşullarının belirlenmesinde görev alacak Kimya Mühendisi adaylarının, gelişen teknolojiye ve üretim süreçlerinin dijitalleşmesi çalışmalarına ayak uydurması için önemi tartışmasız kabul edilen bu yazılımın öğrencilere kazandırılması, yeni mezunlarımızı iş başvurularında öne geçirecek bir yenilik olmuştur" dedi.

Hem yüksek lisans hem de lisans düzeyinde derslerde kullanılan yazılımın kendileri için önemini anlatan Kimya Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Melih İnce, "2 senedir bu programı araştırıyordum ve derslerde olup olmayacağını öğretim üyelerimize soruyordum. Programın, geleceğimizi iyi etkileyebileceğini ve mühendislik becerimizi yükselteceğini okumuştum. Pandemi gibi zor bir dönemde mezun olmadan önce bu imkana sahip olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum " diye konuştu.