Ege Üniversitesi'nin akademik performansı artarak devam ediyor

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2018-2019 yılı sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 61 farklı bilim alanına göre listeledi. "Diş Hekimliği" alanında 169'uncu olarak ilk 200'e giren Ege Üniversitesi, "Gıda Mühendisliği" alanında Dünya sıralamasına giren tek Türk üniversitesi olarak 265'inci oldu ve ilk 300'e girmeyi başardı.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve geldiğimiz günden beri Ege Üniversitesi içinde yaptığımız çalışmalar bugün bu raporda da değer buldu, görünür hale geldi. Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası araştırma ve sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde önemli bir ivme yakalayarak üst basamaklarda yer almaya başladığını büyük bir gururla söyleyebilirim. Şundan eminim ki üniversitemizin akademik performansı daha da artarak devam edecek.Kısa süredeki hedeflerimizden olan Araştırma Üniversitesi statüsünü alarak anılan sıralamalarda daha üst basamaklarda yer bulmaya başlayacağız. Üniversite olarak, ülkemizde bilgi ve teknolojileri üretiminin artmasına, ihraç edebilmesine, milli gelirinin yükselmesine katkı yapacağız. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz. Bizim bu ülkeye borcumuz var.Üniversite olarak bilgi ve birikimimizi bu ülkenin daha müreffeh hale gelmesi için sonuna kadar kullanmalıyız. Onun için daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız" dedi.

2018-2019 Dünya Alan Sıralaması raporuna göre Ege Üniversitesi "Gıda Mühendisliği" alanında dünyada 265'inci Türkiye'de birinci, Diş Hekimliği alanında Dünyada 169'uncu Türkiye'de 3'üncü, "Tıp ve Sağlık Bilimleri" alanında Dünyada 558'inci, Türkiye'de ise dördüncü, "Biyolojik Bilimler" alanında Dünyada 664'üncü sırada Türkiye'de 3'üncü, "Mühendislik" alanında Dünyada 613'üncü Türkiye'de 6'ncı, "Kimyasal Bilimler" alanında Dünyada 781'inci sırada Türkiye'de 9'uncu, "Fiziksel Bilimler" alanında dünyada 987'inci Türkiye'de 11'inci sırada yer aldı.

Bir önceki yıl "Diş Hekimliği" alanında 194'üncü sırada yer alan Ege Üniversitesi bu sene 169'üncü sıraya; bir önceki yıl Gıda Mühendisliği alanında 281'inci olurken bu sene 265'inci sıraya yükseldi.

URAP alan sıralamasında, makale ve atıf konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılıyor. URAP alan sıralamalarında, son 5 yılın akademik performansı değerlendiriliyor. Üniversitelerin; makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası is¸ birliği oranı URAP alan sıralamasında kullanılan ölçütler. URAP alan sıralamasında yazar sayısı 1.000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmıyor.

URAP'ın alan sıralamasındaki 61 alanın 21'inde ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu. Çin 18, Hollanda 9, İngiltere 5, Singapur 2, Brezilya 2 alanda dünya birincisi olurken İsveç, Avustralya, Malezya ve Hong Kong ise birer alanda birinci oldu.

Türkiye'den ise 61 alan sıralamasından 28'inde en az bir üniversite yer aldı. Türkiye, İran ve Tayvan, alan sıralamasında yer alan 36'şar üniversiteleri ile üniversite sayısı bakımından ülkeler arasında 13'üncü sırayı paylaştı.

URAP 2018-2019 dünya alan sıralamasında ODTÜ, 17 bilim alanında dünya sıralamasında yer alarak en fazla listede adı görünen üniversite oldu. ODTÜ'nün ardından İTÜ ve Hacettepe 14'er bilim alanında, Gazi 11 bilim alanında, Bilkent, Koç ve İstanbul üniversiteleri 10'ar bilim alanında, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 7'şer bilim alanında, Yıldız Teknik ve Boğaziçi üniversiteleri 6'şar bilim alanında, Atatürk Üniversitesi ise 5 bilim alanında dünya alan sıralamasına girdi.