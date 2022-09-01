Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi

01.09.2022 12:35
Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi

Ege Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri doğal afetlerde enkaz altında kalan kişilerin yerini çeşitli yaşam fonksiyonlarından tespit edebilen robotu seri üretime geçirerek, arama kurtarma ekiplerine kazandırmayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri doğal afetlerde enkaz altında kalan kişilerin yerini çeşitli yaşam fonksiyonlarından tespit edebilen robotu seri üretime geçirerek, arama kurtarma ekiplerine kazandırmayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Semih Erişgin ile Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü öğrencisi Satır Kahalili tarafından geliştirilen arama kurtarma robotu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor.

Enkaz bölgesinde insanların ulaşamadığı yerlere ulaşabilecek şekilde tasarlanan robotun aynı zamanda mayın tarama ve temizliğinde de kullanılması planlanıyor.

Erişgin, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarında insanların önüne geçebilecek bir robot tasarladıklarını söyledi.

İki parçadan oluşan robotun zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapabileceğini belirten Erişgin, "Bir büyük robot ile içinde bir mini robot var. Enkaz üzerinde giden büyük robot. Yer tespiti yaptıktan sonra ses, ısı ya da yaşam belirtisi yakaladıktan sonra mini robot devreye giriyor ve insanların yerini belirliyor. Mini robotta kamera var. Buradaki vatandaşı ya da diğer canlıyı merkeze bildiriyor. İnsanlar enkazda çok derinlere gidemiyor." dedi.

Azerbaycanlı öğrenci Satır Kahalili ise 11 ayda tasarladıkları robotun 52 bin liraya mal olduğunu anlattı.

Çok marifetli bir robot geliştirdiklerini aktaran Kahalili, "Robotumuzun üç özelliği var. Aşırı sıcakta, soğukta, deprem sonrası acil durumlarda ve savaş alanlarında mayınların yerlerini tespit edip, onları yerden çıkarıp başka yere taşıyabilir." diye konuştu.

Khalili, arama kurtarma robotunu ilk kez katıldıkları TEKNOFEST aracılığıyla seri üretime alıp, Türk Kızılay ve AFAD başta olmak üzere bütün arama kurtarma ekiplerinin kullanımına sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek
Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement