Ege Üniversitesi öğrencilerinden "COVİD-19 Afiş Tasarımı" sanal sergisi

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, Grafik Tasarımı dersi kapsamında "COVİD-19 Afiş Tasarımı" Sanal Sergisi hazırladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, Grafik Tasarımı dersi kapsamında "COVİD-19 Afiş Tasarımı" Sanal Sergisi hazırladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sanal sergi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Boztaş'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Sanal sergi, EÜ Eğitim Fakültesinin internet sayfasında 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı