Fırat Çakıroğlu davasında, eski rektör ile dekana verilen cezalar kesinleşti - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu davasında, eski rektör ile dekana verilen cezalar kesinleşti

27.07.2022 17:55
Fırat Çakıroğlu davasında, eski rektör ile dekana verilen cezalar kesinleşti

Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesine ilişkin dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr.

Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesine ilişkin dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal" suçundan verilen yirmişer bin liralık adli para cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla kesinleşti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinin kararını, Cumhuriyet savcısı, katılanlar vekili ve sanık avukatlarının itirazları üzerine inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini bildirdi.

Daire, dönemin rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü ile genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin itirazları da yerinde bulmayarak reddetti.

Sanıklar hakkındaki, 8 ay 10 gün süreyle kamu görevi hak ve yetkisinin kullanmalarının yasaklanmasına ilişkin karar ise temel cezanın belirleniş şekli dikkate alınarak "takdiren 150 güne" düşürüldü.

Dairenin verdiği karar, cezaların adli para cezası olması nedeniyle, kesinleşti.

Olay

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan olayda, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesinde ihmali olduğu iddia edilen, aralarında eski rektör Candeğer Yılmaz'ın da bulunduğu üniversitenin bazı eski yöneticileri hakkında soruşturma izni vermiş ve sanıklar hakkında "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçundan dava açılmıştı.

İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda, Candeğer Yılmaz ile Prof. Dr. Ersin Doğer'in "görevi ihmal" suçunu işledikleri gerekçesiyle 20'şer bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Sanıklar Özkan ve Silkü'nun ise beraatine karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Candeğer Yılmaz, Rektör, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Çakıroğlu davasında, eski rektör ile dekana verilen cezalar kesinleşti - Son Dakika

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