Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Budak, teşekkür mesajı yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörlük görevine yeniden atanan Prof. Dr. Necdet Budak, teşekkür mesajı yayımladı.

Rektör Budak, yaptığı açıklamada, 67'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Ege Üniversitesine yeniden rektör olarak atanmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri ilk günkü heyecanı taşıdığını aktaran Budak, "Bundan sonraki dönemde de öncelikli hedefimiz, bilimin rehberliğinde, havasını soluduğumuz şehre ve ülkeye faydalı, üniversite sanayi iş birliğine önem veren, Ar-Ge ve inovasyon öncelikli, dijital süreçlere ve yapay zeka algoritmalarına dayalı, yenilikçi ve girişimci, uluslararası tanınır bir üniversite konsepti olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, Ege Üniversitesi mensuplarına ve destek veren herkese teşekkür eden Budak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutsal vazifeyi tecrübe etmiş birisi olarak şunu ifade etmek isterim ki üniversitemize, şehrimize ve ülkemize yeniden hizmet etme imkanın verilmesini büyük bir onur kaynağı olarak görüyorum. Bu göreve layık görülmem sadece şahsımın değil değerli mesai arkadaşlarımın gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların neticesidir. Görevde bulunduğumuz süre zarfında tüm mensuplarımızla önemli projeleri hayata geçirdik. Önemli ve anlamlı bulduğum pek çok başarıyı birlikte yaşadık. İnşallah önümüzdeki süreçte de iyi bir motivasyon göstererek yeni projeleri, vizyoner uygulamaları el birliği ile hayata geçireceğiz. Üniversitemizin dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında yerini alması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da paydaşlarımızın iş birliği ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."