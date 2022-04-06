Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:56
Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, kurumun İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, kurumun İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ile görüşen Budak, toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirdiğini vurgulayan Budak, "Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin sesini duyurmak için kurulan, güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamda Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

Ahmet Caner Baysal da Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür etti.

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Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ahmet Caner, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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