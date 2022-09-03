Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon alan üniversite - Son Dakika
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Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon alan üniversite

03.09.2022 16:23
Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon alan üniversite

Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, üniversite olarak devletin öncelikli AR-GE projelerine en fazla katkıda bulunan üniversitelerden biri olduklarını belirterek, "Son 3 yıldır TÜBİTAK'ta en çok proje üreten üniversiteyiz.

Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, üniversite olarak devletin öncelikli AR-GE projelerine en fazla katkıda bulunan üniversitelerden biri olduklarını belirterek, "Son 3 yıldır TÜBİTAK'ta en çok proje üreten üniversiteyiz. Uluslararası AR-GE fonlarından en fazla kaynak alan üniversiteyiz." dedi.

Rektör Budak, AA muhabirine Ege Üniversitesi'nin teknoloji ekosistemine yaptığı katkılar ve TEKNOFEST KARADENİZ'e ilişkin sorularını yanıtladı.

TEKNOFEST KARADENİZ'in bilim ve teknoloji çağında milletin geleceği için büyük bir heyecan yeri olduğunu vurgulayan Budak, "Sadece Ege Üniversitesi standında değil gezdiğimiz tüm stantlarda gençlerin yaptığı projeleri görüyoruz. Bu ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı artırıyor. Öğrencilerimizin bir çok ödüllü projesi burada sergileniyor. Alana gelerek öğrencilerimize maddi manevi desteğimizi hissettirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek yıl TEKNOFEST'e çok daha fazla proje ile katılmak istediklerini aktaran Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 3 yıldır TÜBİTAK'ta en çok proje üreten üniversiteyiz. Uluslararası ArGe fonlarından en fazla kaynak alan üniversiteyiz. Araştırma üniversitesi olduk. Uluslararası üniversite normlarına göre Yükseköğrenim Kalite Kurulu'nda tam akredite olan ilk devlet üniversitesiyiz. 11. kalkınma planı çerçevesinde devletin öncelikli AR-GE projelerine en ciddi katkılarda bulunan bir üniversiteyiz."

Budak, uluslararası ortamda rekabet etmenin tek yolunun bilim ve eğitimden geçtiğini ifade ederek, "TEKNOFEST organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gençler için çok büyük umut oldular. Belki sıcak ortamda çok yorulduk fakat yakaladığımız umut hepimiz için yaşam kaynağı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan devlet ve özel tüm kurumlara, yetkililere teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon alan üniversite - Son Dakika

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