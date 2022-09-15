EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan yeni açılan öğrenci yurduna ziyaret

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve senato üyeleri, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 105 yeni yurt binası arasında yer alan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Kampüs içinde yer alan yurttaki odaları gezen Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl 3 bin 960 yataklı Ege Kız Öğrenci Yurdu'nun hizmete girdiğini, 2 bin 30 kapasiteli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun da açılışının dün yapıldığını kaydetti.

Kampüs içinde toplam 10 bin yatak kapasiteli yurt projelendirildiğini, 6 bininin teslim edildiğini aktaran Budak, 4 bin yatak için inşaat çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

Budak, "Ege Üniversitesi tarihinde ilk kez bu kadar yurt bu dönemde yapılıyor. Öğrencilerimiz için 5 yıldızlı otel formatında güzel yurtlar inşa edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.