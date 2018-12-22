Ege Üniversitesi Rosetta Stone İle Yabancı Dil Öğrenecek

EÜ Kütüphane ve Daire Başkanlığı tarafından programın kullanımına yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi'nde öğrenciler başta olmak üzere tüm üniversite personelimiz için yabancı dil eğitimi büyük önem taşıyor. Artık günümüz dünyasında dil bilmeden piyasada rekabet edemiyorsunuz. Çünkü dünyamız giderek globalleşiyor. Bu doğrultuda Rosetta Stone online eğitim sistemini üniversitemize kazandırdık.Personelimize ve öğrencilerimize yönelikbu sistemin kullanımına ilişkin eğitim seminerlerimizisürdürüyoruz.Üniversitemizin hedefleri arasında yer alan araştırma üniversitesi olma ve uluslararasılaşmayolundaattığımız bu adımların sonuçlarını kısa sürede alacağımızdan eminiz" diye konuştu.

Rosetta Stone'un Türkiye sağlayıcısı olan EBSCO Information Services firmasından Kıdemli Eğitim Uzmanı Uğurcan Özkan, bu kaynağın dil öğrenmek isteyenlere büyük katkı sağladığını vurguladı.Özkan, "Dünya çapında büyük ilgi gören Rosetta Stone, birden fazla makaleye konu oldu. Diğer dil öğrenme araçlarından en büyük farkı ise ana dile çeviri olmadan daha çok görsel ve seslerden faydalanması olarak ön plana çıkması. Bu yöntemle tıpkı bir bebek gibi öğretmeyi temel amaç edinen Rosetta Stone, dili belirli süre sonunda sezgisel bir yöntemle öğretiyor. Bununla birliktebir kur seviyesini öğrenmek 50 saatgibi bir sürede tamamlanıyor Konuşma, yazma, okuma ve dinleme gibi dört temel öğrenme biçimini beraber sunan yazılımda her ünite sonunda çoklu aktivite yer alıyor" diye konuştu.

NASIL KULLANILACAK

Rosetta Stone programından yararlanmak için Eduroam kampüs wi-fi ağına bağlanılmasının ardından uygulamanın telefona veya bilgisayara indirilmesi gerekiyor.