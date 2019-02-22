Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda Temiz Teknoloji Başarısı

Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda Temiz Teknoloji Başarısı

1 saat önce

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuluçka firmalarından B-Preg, TÜBİTAK "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı" (GCIP) birincisi oldu.

Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda Temiz Teknoloji Başarısı, System.String[]
Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuluçka firmalarından B-Preg, TÜBİTAK "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı" (GCIP) birincisi oldu.

Ege Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında 10 temiz teknoloji girişimini değerlendiren jürinin ilk üçe giren firmaları belirlediği ifade edildi.

Değerlendirmede Ege TEKNOPARK kuluçka firmalarından olan B-Preg'in ulaşım sektörü için yakıt tasarrufu sağlayan, karbondioksit emisyonunun azaltılmasına yardımcı olan yüksek performanslı ve hafif doğal elyaflı kompozit malzemeler projesiyle birinci seçildiği ifade edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Tekstil Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burcu Karaca Uğural'ı ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik ettiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Ege, Güncel
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