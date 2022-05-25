Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

25.05.2022 20:04
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı.

İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıktı. İddiaya göre, poliklinikler binası zemin katta bulunan Mamografi Bölümü'nden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlerin yükseldiğini gören ve panik olan hastane çalışanları ile vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince yangın noktasında soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenilirken, yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

YORUMLAR
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Miniklere yangın eğitimi Miniklere yangın eğitimi TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: İHA

Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika


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