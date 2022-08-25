Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

25.08.2022 09:04

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı İzmir'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç ederken, Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin koridorlarında meydana gelen su baskınına dair yeni...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç ederken, Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin koridorlarında meydana gelen su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de bugün etkili olan ve yaklaşık 3 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, birçok cadde ve sokakları adeta göle çevirmişti. Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesini ve hastane koridorlarını ise su basarken, hastaneye gelen vatandaşların yanı sıra, sağlık çalışanlarının da zor anlar yaşadığı anlar vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerine yansımıştı. Yaşanan su baskınına dair yeni

görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; sular içinde kalan sağlık çalışanlarının bir hastayı sedye ile taşıdığı, hastane içerisinde ve bahçesinde bulunan sağlık çalışanları ile vatandaşların yaşadığı zor anlar yer alıyor.

Öte yandan, hastane personellerinin de koridorlarda biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf ettiği görüntülerde yer alıyor.

YORUMLAR
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İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü İzmir'de göle dönen sokakta çocuklar yüzdü Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, İzmir, su, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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